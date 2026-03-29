Глава ДНР заявил о начале городских боев в Белицком

Пушилин заявил о начале городских боев в Белицком на добропольском направлении

В населенном пункте Белицкое на Добропольском направлении начались городские бои. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в мессенджере Max.

«Поступает информация, что уже завязываются городские бои. То есть бои за само Белицкое фактически начались», — сказал он.

Также Пушилин сообщил, что российские военные подошли к Рай-Александровке — основному узлу обороны украинских войск перед Славянском. По его словам, подразделения ВС РФ планомерно продвигаются вперед, несмотря на сопротивление ВСУ.

28 марта в Минобороны рассказали о нанесении ударов по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах украинских войск. Кроме того, были поражены места сборки, хранения и запуска беспилотников большой дальности, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Ранее военный эксперт сообщил о наступлении ВС РФ на Федоровку в ДНР.