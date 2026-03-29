«Краснодар» потерял своего лидера из-за травмы

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян пропустит одну-две недели из-за травмы. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер Армении Егише Меликян.

«МРТ показала, что повреждение не слишком серьезное, через одну-две недели он будет готов играть. Мы просто не хотели рисковать в товарищеском матче. Он очень хотел сыграть, но мы не пошли на это. Он очень важен для нас», — отметил он.

29 марта сборная Армении проиграла команде Белоруссии в товарищеском матче со счетом 1:2, Сперцян не попал в заявку команды на эту игру.

21 марта «Краснодар» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 5:0.

«Краснодар» продолжает возглавлять турнирную таблицу национального первенства, набрав 49 баллов. В следующем туре РПЛ, который состоится после паузы на матчи сборных, краснодарский клуб 4 апреля на выезде сыграет с грозненским «Ахматом», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:45 по московскому времени.

