Впервые за сотни лет. Почему в Израиле не пустили патриарха в храм Гроба Господня

Впервые за несколько сотен лет израильская полиция не пустила латинского патриарха Иерусалима кардинала Пьербаттисту Пиццабаллу в храм Гроба Господня на мессу в Пальмовое воскресенье. В канцелярии Биньямина Нетаньяху объяснили это мерами безопасности на фоне войны с Ираном, но скандал уже вышел на международный уровень. О беспрецедентном инциденте, реакции Европы и версии Израиля — в материале «Газеты.Ru».

Что случилось

В Пальмовое, или Вербное, воскресенье израильская полиция не пропустила латинского патриарха Иерусалима кардинала Пьербаттисту Пиццабаллу в храм Гроба Господня, куда он направлялся на праздничную мессу.

Вместе с ним остановили и хранителя Святой земли, отца Франческо Иелпо. Как сообщал Vatican News, оба иерарха шли без процессии и без сопровождения верующих, однако их все равно развернули у входа.

В Латинском патриархате Иерусалима заявили, что впервые за столетия главам церкви не дали провести богослужение Пальмового воскресенья в этом храме , отметило РИА Новости.

Объяснения от Нетаньяху

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что решение не пускать латинского патриарха в храм было продиктовано только соображениями безопасности на фоне обстрелов.

В офисе главы правительства подчеркнули, что речь не шла о намеренном препятствовании богослужению.

«Сегодня из соображений безопасности иерусалимская полиция не пустила Пиццабаллу в храм Гроба Господня для проведения утренней мессы. Опять же, никакого злого умысла не было, только забота о его безопасности», — отметили в кабинете Нетаньяху.

Кто осудил это решение

История быстро вышла за пределы Иерусалима и вызвала резкую реакцию в Европе. В Италии вице-премьер и глава МИД Антонио Таяни сообщил, что посла Израиля вызовут в министерство для объяснений.

«Я поручил вызвать посла Израиля в МИД завтра (в понедельник. — «Газета.Ru») для разъяснения решения о запрете кардиналу Пиццабалле отслужить (мессу на) Пальмовое воскресенье», — написал Таяни на своей странице в X.

С осуждением выступил и президент Польши Кароль Навроцкий. Он заявил, что не согласен с отказом допустить богослужение в базилике Гроба Господня, и выразил поддержку латинскому патриарху и христианам Святой земли.

«Действия израильской полиции, которые я осуждаю, являются выражением неуважения к христианским традициям и культуре», — написал Навроцкий.

К критике присоединился и президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что поддерживает патриарха и христиан Святой земли, которым не дали провести мессу, и напомнил о статусе святых мест города.

«Я осуждаю это решение израильской полиции, которое стало очередным примером вызывающего беспокойство роста числа нарушений статуса святых мест Иерусалима. Свободное отправление культа в Иерусалиме должно быть гарантировано для всех религий», — написал Макрон в X.

К жесткой критике присоединился и премьер-министр Испании Педро Санчес. Он назвал недопуск латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисты Пиццабаллы в храм Гроба Господня неоправданной атакой на религиозную свободу.

« Нетаньяху помешал католикам праздновать Пальмовое воскресенье в святых местах Иерусалима. Без какого-либо объяснения. Без причин или мотивов . Правительство Испании осуждает неоправданную атаку на религиозную свободу и призывает Израиль уважать различия в вероисповедании и международное право. Потому что без толерантности невозможно сосуществовать», — следует из заявления Санчеса в социальной сети X.

Храм Гроба Господня в Иерусалиме остается закрытым для паломников и посетителей с 28 февраля на фоне войны с Ираном. Католический портал Aleteia сообщал, что из-за ограничений привычный ход Великого поста оказался нарушен, а вопрос о том, удастся ли провести пасхальные службы в обычном формате, пока остается открытым .

16 марта рядом со святыней упали осколки ракет и перехватчиков — агентство Reuters сообщало, что их обнаружили недалеко от храма и других религиозных мест Старого города.