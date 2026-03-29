Белгородская область подверглась ракетному обстрелу

Шебекинский округ Белгородской области подвергся ракетному обстрелу с территории Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Шебекинский округ подвергся ракетному обстрелу. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он.

На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется, добавил губернатор.

Позднее Гладков рассказал, что за день четыре муниципалитета подверглись ударам ВСУ, в результате которых пострадал мирный житель.

«В селе Нежеголь Шебекинского округа дрон ударил по КамАЗу. Мужчине, получившему ушиб мягких тканей головы, оказали помощь в больнице», — сообщил он.

27 марта губернатор рассказал, что в населенном пункте Маломихайловка Шебекинского округа украинский дрон атаковал автомобиль — водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

