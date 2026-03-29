Белгородская область подверглась ракетному обстрелу

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Армия

Гладков: Шебекинский округ Белгородской области подвергся ракетному обстрелу
Таисия Лисковец/РИА Новости

Шебекинский округ Белгородской области подвергся ракетному обстрелу с территории Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Шебекинский округ подвергся ракетному обстрелу. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он.

На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется, добавил губернатор.

Позднее Гладков рассказал, что за день четыре муниципалитета подверглись ударам ВСУ, в результате которых пострадал мирный житель.

«В селе Нежеголь Шебекинского округа дрон ударил по КамАЗу. Мужчине, получившему ушиб мягких тканей головы, оказали помощь в больнице», — сообщил он.

27 марта губернатор рассказал, что в населенном пункте Маломихайловка Шебекинского округа украинский дрон атаковал автомобиль — водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в России заявили об обострении «тыловой войны».

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!