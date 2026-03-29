Кричит в камере по ночам? Мадуро впервые за долгое время записал обращение из тюрьмы

Венесуэльский лидер Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес спустя два дня после второго судебного заседания неожиданно опубликовали совместное заявление. Супруги заверили, что с ними все в порядке, и поблагодарили венесуэльцев за поддержку. По информации CNN, на слушаниях задержанные выглядели более худыми, однако Мадуро «улыбался и даже немного шутил». Адвокат политика не стал комментировать слухи о том, что его подзащитный тревожится и часто кричит в камере. Тем временем президент США Дональд Трамп анонсировал новые уголовные дела против Мадуро.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, которые содержатся под стражей в Нью-Йорке, впервые за долгое время обратились к венесуэльцам. Совместное заявление супругов опубликовано на странице Мадуро в социальной сети Х.

«До нас дошли ваши письма и ваши молитвы. Каждое слово любви, каждый жест заботы, каждое выражение поддержки наполняют нашу душу и укрепляют нас духовно. Мы в порядке, тверды, спокойны и пребываем в постоянной молитве», — отмечается в публикации.

Супруги поблагодарили венесуэльцев и «людей доброй воли» за солидарность. Они подчеркнули, что поддержка придает им не только «моральную силу», но и «внутреннюю стойкость».

Мадуро и Флорес также призвали к миру в Венесуэле и укреплению национального единства. «Пусть никто не сойдет с пути диалога сосуществования и уважения, потому что это путь родины, это путь добра», — добавили они.

Обращение супругов было опубликовано 28 марта.

Тревожность и крики в камере

26 марта Мадуро и Флорес во второй раз предстали перед судом в Нью-Йорке с момента их задержания в результате военной операции США в Каракасе в январе, сообщает CNN. Перед началом слушаний журналисты попросили адвоката венесуэльского лидера Барри Поллака прокомментировать сообщения о том, что у Мадуро есть «проблемы с тревожностью и он часто кричит в своей камере» .

«Меня там по ночам нет, но я бы не стал придавать этому большого значения», — ответил Поллак.

Кроме того, адвокат отказался отвечать на вопросы о самочувствии задержанного после трехмесячного заключения. Однако журналисты обратили внимание, что Мадуро и Флорес выглядели более худыми, чем на последнем судебном заседании в январе. Кроме того, 63-летний венесуэльский лидер продолжал прихрамывать из-за травмы, которая, как утверждают его адвокаты, была получена при задержании.

«Мадуро казался менее вызывающим, чем в прошлый раз. Он улыбался, здоровался с адвокатами, пожимал им руки и даже немного шутил», — пишет CNN.

Тем временем 69-летняя Флорес испытывала проблемы с получением медицинской помощи из-за заболевания сердца, она ожидает запрошенной эхокардиограммы, выяснили журналисты. Синяк на ее лице прошел.

Супругам предъявлены обвинения в хранении наркотиков и оружия, они не признают себя виновными. Мадуро в очередной раз попросил прекратить дело и попытался убедить федерального судью в том, что правительство США вмешивается в его способность защищаться от обвинений.

Адвокат Мадуро обратил внимание, что задержанные не в состоянии самостоятельно оплатить свои судебные издержки и рекомендовал возложить эту обязанность на венесуэльское правительство. Однако федеральный прокурор обвинил Мадуро и Флорес в «разграблении богатств Венесуэлы» и призвал судью не выносить постановление, которое разрешило бы Каракасу оплачивать юридические услуги.

Федеральный судья пообещал в ближайшее время решить, необходимо ли обязать Белый дом разрешить Венесуэле оплатить издержки супругов. Он также подчеркнул, что не намерен прекращать дело.

В тот же день президент США Дональд Трамп анонсировал возбуждение новых дел против Мадуро.

«Я предполагаю, что будут и другие судебные процессы, потому что на него подали в суд лишь за ничтожную часть тех преступлений, которые он совершил. Как вы, вероятно, знаете, будут возбуждены и другие дела», — сказал он на заседании кабинета министров в Белом доме.

Генпрокурор США Пэм Бонди в эфире Fox News также уточнила, что минюст изучает возможность расширения круга фигурантов по делу Мадуро .

3 января Соединенные Штаты провели военную операцию против Венесуэлы под названием «Абсолютная решимость». Они атаковали гражданские и военные объекты, а также захватили и вывезли из страны Мадуро с Флорес. Спустя два дня супруги предстали перед судом в Нью-Йорке. По информации Bloomberg, операция обошлась США в $2,9 млрд. Сейчас республикой руководит уполномоченный президент Делси Родригес.