ФНС разъяснила, кого может затронуть блокировка счетов за непредоставление декларации

ФНС: блокировка счетов за непредоставление декларации грозит не всем физлицам
Нина Зотина/РИА «Новости»

Приостановка операций по счетам за непредоставление налоговой декларации грозит не всем физлицам, обязанным декларировать доход по форме 3-НДФЛ. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной налоговой службы (ФНС) в мессенджере Max.

«Приостановка операций за непредставленную декларацию распространяется только на организации, ИП, нотариусов, адвокатов, иных лиц, занимающихся частной практикой, доход которых связан с ведением предпринимательской деятельности», — уточнили в ведомстве.

Как объяснили в ФНС, операции по счетам в банке могут быть приостановлены, если указанные налогоплательщики не представили налоговую декларацию в течение 20 дней по истечении установленного срока.

24 марта сообщалось, что правительство одобрило законопроект, который обяжет Центробанк передавать в Федеральную налоговую службу сведения о гражданах, получающих на банковскую карту деньги без уплаты налогов. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он расширяет информационный обмен между ФНС и ЦБ в рамках мероприятий по «обелению» отдельных секторов экономики.

Ранее в Госдуме предупредили бизнес о последствиях уклонения от уплаты НДС.

 
Теперь вы знаете
Когда 5G придет в каждый российский город и почему у вас его еще нет: план Минцифры и суровая реальность
