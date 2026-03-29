Россиянам назвали пять незаметных привычек, мешающих похудеть

ПНИПУ: даже при правильном питании и регулярных тренировках вес может не снижаться
Даже при правильном питании и регулярных тренировках вес может не снижаться. Как объяснил эксперт Пермского Политеха, причина часто кроется в повседневных привычках, которые незаметно нарушают работу метаболизма и аппетита. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

По словам кандидата медицинских наук, сотрудника ПНИПУ Валерия Литвинова, одними из главных «скрытых врагов» стройности являются недосып, еда с гаджетами, хронический стресс, обезвоживание и даже жевательная резинка.

Одним из ключевых факторов эксперт называет недостаток сна. Хронический недосып нарушает баланс гормонов лептина и грелина, отвечающих за чувство сытости и голода. В результате человек начинает есть больше и чаще, особенно отдавая предпочтение калорийной пище. Кроме того, ухудшается чувствительность к инсулину и замедляется обмен веществ, что повышает риск развития сахарный диабет 2-го типа.

Не менее важна привычка есть перед экраном. Когда внимание отвлечено на смартфон или телевизор, мозг хуже воспринимает сигналы насыщения. В среднем это приводит к увеличению калорийности приема пищи на 15–20%. Со временем формируется нарушение пищевого поведения: человек хуже распознает голод и сытость.

Сильное влияние оказывает и хронический стресс. Повышенный уровень кортизола усиливает тягу к сладкой и жирной пище и способствует накоплению висцерального жира. Одновременно страдает система вознаграждения мозга, из-за чего еда становится основным источником положительных эмоций.

Еще одна частая причина — путаница между жаждой и голодом. Эти сигналы регулируются близкими участками мозга, поэтому даже легкое обезвоживание может восприниматься как желание поесть. По словам эксперта, стакан воды перед приемом пищи позволяет снизить калорийность рациона без дополнительных усилий.

Неожиданным фактором оказалась жевательная резинка. Жевание запускает процессы пищеварения и выработку инсулина, хотя пища в организм не поступает. Это может усиливать чувство голода. Кроме того, мятный вкус искажает восприятие еды, из-за чего привычные продукты кажутся менее насыщенными, а тяга к более калорийной пище усиливается.

Эксперт подчеркивает, что все эти привычки действуют незаметно, но системно нарушают регуляцию аппетита. Чтобы вернуть контроль над весом, достаточно скорректировать поведение: наладить сон, есть без отвлекающих факторов, снижать уровень стресса и поддерживать водный баланс. Такие изменения зачастую оказываются эффективнее строгих диет.

Ранее в России нашли неожиданное применение древесных отходам.

 
Теперь вы знаете
Когда 5G придет в каждый российский город и почему у вас его еще нет: план Минцифры и суровая реальность
