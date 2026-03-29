Делегация российских парламентариев вернулась в Москву после визита в США

Самолет с делегацией российских парламентариев прибыл в Москву в аэропорт Внуково. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет летел из Вашингтона с двумя промежуточными посадками — в Нью-Йорке и Касабланке (Марокко).

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что визит депутатов Госдумы в Вашингтон был «очень полезным».

27 марта в Вашингтоне состоялась первая за последние 12 лет встреча депутатов Госдумы с членами американского конгресса. По словам российского посла Александра Дарчиева, переговоры прошли успешно. Российская делегация сообщила, что обсуждались не только вопросы урегулирования украинского конфликта, но и налаживания отношений, включая культуру и спорт. Также рассматривается возможность визита американской делегации в Москву 9 мая.

Зампред комитета по региональной политике Михаил Матвеев (КПРФ) обратил внимание, что один из членов российской делегации ходил по конгрессу с бутылкой Coca-Cola в руках. Парламентарий в связи с этим задался вопросом, наступил ли снова период «мир, дружба, жевачка» в российско-американских отношениях.

