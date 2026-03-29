Иран атаковал индустриальный парк и военные центры в Израиле

Иран атаковал индустриальный парк в Беэр-Шеве и военные центры в пустыне Негев

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии) заявил об атаке на индустриальный парк в израильском городе Беэр-Шева и военные объекты в пустыне Негев. Заявление передает РИА Новости.

Кроме того, в ходе 86-й волны ударов по территории Израиля и объектам США на Ближнем Востоке баллистическими ракетами были атакованы командование Северного региона и правительственные центры безопасности в Иерусалиме и Тель-Авиве, говорится в заявлении КСИР.

Там добавили, что иранские военно-космические силы «нанесли удары по связанным с США промышленным объектам в регионе».

29 марта Иран нанес удар по промышленному объекту недалеко от израильского города Беэр-Шева. В результате возник сильный пожар. Считается, что промзона Неот-Ховав, расположенная южнее Беэр-Шевы, — главный центр химической промышленности Израиля, где выпускается примерно половина всех химикатов в стране.

Ранее США и Израиль атаковали ядерные объекты в Иране.