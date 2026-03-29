«Признак слабости»: Губерниев о нецензурной речи Карпина в раздевалке

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев оценил опубликованное видео, на котором запечатлено, как главный тренер сборной России Валерий Карпин с использованием нецензурной лексики ругается на футболистов в перерыве матча с Никарагуа. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я как матерщинник со стажем считаю, что в мире есть и другие слова, которые бы в том числе объясняли бы какие-то моменты и истины для футболистов. Это признак слабости. В данном случае — тренерского штаба российской сборной», — заявил он.

К моменту перерыва сборная России вела со счетом 2:1. В раздевалка специалист произнес экспрессивную речь с использованием матерных слов. Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 3:1. С 47-й минуте команда Никарагуа играла в меньшинстве, прямую красную карточку получил Кристиан Рейес.

В рамках мартовского сбора российские футболисты также встретятся с национальной командой Мали в Санкт-Петербурге 31 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ранее в сборной России объяснили крутость Карпина.

 
