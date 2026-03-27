Гибель сына, политика и «Место встречи»: как жил и работал Станислав Говорухин

29 марта 2026 года исполняется 90 лет со дня рождения советского и российского режиссера, актера и политического деятеля Станислава Говорухина. Его имя связано не только с фильмами, ставшими классикой отечественного кинематографа, но и политическими решениями, во многом определившими будущее России. Какую жизнь прожил Станислав Говорухин — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Станислава Говорухина

Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Свердловской области (ныне — Пермский край). Его отец, Сергей Георгиевич, был репрессирован и погиб в Сибири в 1938 году, поэтому будущего режиссера воспитывала мать — Прасковья Афанасьевна, которая работала швеей.

В подростковом возрасте Говорухин проявлял интерес к точным наукам, а после окончания школы поступил на геологический факультет Казанского государственного университета. В 1958 году он получил диплом геолога и некоторое время работал по профессии в городе Горьком, куда попал по распределению. Все изменила случайная встреча с миром кинематографа: Говорухин стал свидетелем съемочного процесса и был настолько очарован атмосферой площадки, что решил связать свою жизнь с кино.

Свой творческий путь он начал с работы в региональных газетах, затем перешел на Казанскую студию телевидения, где был ответственным редактором, сценаристом и ассистентом режиссера. В 1961 году Станислав Говорухин поступил на режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником стал режиссер Яков Сегель.

Фильмы Станислава Говорухина

Снимать кино Станислав Говорухин начал еще во время учебы во ВГИКе: его первой режиссерской работой стала короткометражная лента «Аптекарша» (1964), в основу сценария которой лег одноименный рассказ А.П. Чехова. В 1966 году он с отличием окончил институт и представил свой первый полнометражный фильм «Вертикаль» (1967), снятый в соавторстве с режиссером Борисом Дуровым. Картина о группе альпинистов, оказавшихся в сложной ситуации в горах, стала одним из лидеров советского проката во многом благодаря исполнителю главной роли Владимиру Высоцкому. Именно со съемок «Вертикали» началось сотрудничество режиссера и поэта: впоследствии Высоцкий снялся еще в двух картинах Говорухина — «Белый взрыв» (1969) и «Место встречи изменить нельзя» (1979).

Режиссер Станислав Говорухин, актеры Владимир Высоцкий и Станислав Садальский (слева направо) на съемках сериала «Место встречи изменить нельзя» (1979) Russian Archives/Global Look Press

После более чем успешного дебюта Говорухин продолжил снимать остросюжетное кино. Одной из наиболее ярких его работ того периода стала военная драма «Белый взрыв» (1969), где он выступил сразу в трех амплуа — режиссером, сценаристом и актером. Следующий фильм постановщика — «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» — стал одним из лидеров проката не только в СССР, но и за его пределами: в Союзе картину посмотрели более 26 миллионов зрителей, а в Польше — около двух миллионов. Не менее успешными стали картины «Контрабанда» (1974) и «Ветер «Надежды», снятые Говорухиным по собственным сценариям.

Наибольшую известность Говорухину принес пятисерийный телефильм «Место встречи изменить нельзя» (1979), снятый по роману братьев Вайнеров «Эра милосердия». Главные роли в проекте сыграли Владимир Высоцкий, Владимир Конкин, Сергей Юрский и Армен Джигарханян. Лента стала одной из самых популярных в истории советского телевидения, хоть и не получила ни одной профессиональной награды.

В 80-х Говорухин снял два приключенческих фильма для юной аудитории — «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (1981) и «В поисках капитана Гранта» (1985), а также экранизировал триллер Агаты Кристи «Десять негритят» (1987), который в год премьеры посмотрели более 30 миллионов зрителей.

В 1999 году режиссер также экранизировал повесть Виктора Пронина «Женщина по средам» — в «Ворошиловском стрелке» он выступил режиссером и одним из авторов сценария. Картина, которую Говорухин впоследствии назвал одной из своих любимых киноработ, получила широкий общественный резонанс и ряд престижных наград, включая премию «Ника» за лучшую мужскую роль (Михаил Ульянов).

В новом тысячелетии фильмография режиссера пополнилась еще десятком фильмов, самыми заметными из которых стали «Благословите женщину» (2003), «Не хлебом единым» (2005), «Артистка» (2007), «Пассажирка» (2008) и «Weekend» (2013). Последней режиссерской работой Говорухина стал сериал «Конец прекрасной эпохи», снятый по рассказам Сергея Довлатова. За эту работу режиссер был удостоен премий «Ника» и «Золотой орел».

Роли Станислава Говорухина в кино

Помимо режиссерской работы, Станислав Говорухин регулярно снимался сам — в его фильмографии есть как эпизодические, так и главные роли. В числе его актерских работ — биографическая драма «Возвращение Баттерфляй» (1983), комедия «Анкор, еще анкор!» (1992), мелодрама «Орел и решка» (1995), сериал «Годунов» (2018) и другие. Одним из самых ярких персонажей, которого Говорухин воплотил на экране, стал криминальный авторитет Крымов в фильме режиссера Сергея Соловьева «Асса» (1987).

Станислав Говорухин и Татьяна Друбич в кадре из фильма «Асса» (1987) «Мосфильм»

Кроме того, Говорухин часто снимался в эпизодах собственных картин — он появляется в фильмах «Белый взрыв» (1969), «Контрабанда» (1974), «Десять негритят» (1987), «Ворошиловский стрелок» (1999), «Благословите женщину» (2003), «Не хлебом единым» (2005) и «Конец прекрасной эпохи»(2015).

Политическая карьера Станислава Говорухина

К общественно-политической деятельности Станислав Говорухин пришел в начале 90-х — в 1993 году он был избран депутатом Государственной думы I созыва от «Демократической партии России», которую позднее возглавил. В выборах 1995 года он уже участвовал с собственным объединением «Блок Станислава Говорухина». Сам блок в Думу не прошел, набрав менее 1% голосов, но режиссер получил мандат по одномандатному округу. После этого Говорухин стал сопредседателем депутатской группы «Народовластие» и возглавил думский комитет по культуре.

Руководитель «Аграрной политики» Николай Харитонов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель депутатской группы «Народовластие» Владимир Рыжков и член группы «Народовластие» Станислав Говорухин (слева направо), 1999 год Владимир Федоренко/РИА Новости

В 2000 году Говорухин участвовал в досрочных выборах президента России как кандидат, но набрал лишь 0,44% голосов. В 2005 году режиссер вступил в партию «Единая Россия», в 2011-м возглавил предвыборный штаб Владимира Путина на выборах 2012 года, а в сентябре 2012-го вошел в состав Совета по культуре и искусству при президенте России.

За годы работы в парламенте Станислав Говорухин выступил соавтором и инициатором десятков законопроектов, большая часть которых касалась сфер культуры и гуманитарной политики. В частности, режиссер принимал активное участие в подготовке обновленной редакции закона «О культуре», а также поправок, регулирующих проведение массовых мероприятий, кинопрокат и защиту объектов культурного наследия. Среди наиболее обсуждаемых инициатив режиссера — закон о возрастной маркировке информационной продукции («18+»), а также ряд предложений, связанных с ограничением ненормативной лексики в произведениях искусства и на публичных выступлениях.

Личная жизнь Станислава Говорухина

Станислав Говорухин дважды был официально женат. Его первой супругой стала актриса Юнона Карева, с которой он познакомился во время учебы в Казанском государственном университете. В 1961 году у пары родился сын Сергей, однако семейная жизнь не задалась, и вскоре после его рождения супруги развелись.

Со своей второй женой, Галиной Говорухиной, режиссер познакомился в середине 60-х на Одесской киностудии, где девушка работала монтажером. Их отношения начались во время съемок фильма «Вертикаль» и продолжались почти полвека, до самой смерти Говорухина.

Что случилось с сыном Станислава Говорухина

Единственным ребенком режиссера был сын Сергей Говорухин. Он пошел по стопам отца, окончил сценарный факультет ВГИКа, после чего работал режиссером, сценаристом и военным корреспондентом. В начале 90-х Говорухин-младший освещал вооруженные конфликты в Афганистане и Таджикистане, а в 1995 году во время командировки в Чечню получил тяжелое ранение, в результате которого лишился ноги. Позднее Сергей Говорухин продолжил заниматься режиссурой и публицистикой, снял ряд документальных фильмов и написал несколько книг. 27 октября 2011 года Сергей Говорухин скончался. Причиной смерти стал тяжелый инсульт с обширным кровоизлиянием в мозг.

Болезнь и смерть Станислава Говорухина

В последние годы жизни Станислав Говорухин тяжело болел: по данным из открытых источников, у него было диагностировано онкологическое заболевание, с которым он боролся в течение длительного времени. Известно, что в декабре 2017 года режиссер перенес операцию по резекции легкого, а весной 2018-го был госпитализирован в прединсультном состоянии в одну из столичных больниц.

14 июня 2018 года Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По официальным данным, причиной смерти режиссера стала острая сердечная недостаточность, развившаяся на фоне продолжительной болезни.