В Тегеране высказались о целях операции США и Израиля против Ирана

Гударзи: участвующие в войне с Ираном страны не достигли цели

Страны, которые развязали войну против Ирана, не достигли своих целей. Об этом заявил пресс-секретарь президиума Меджлиса (парламента) исламской республики Аббас Гударзи, его слова приводит телеканал Al-Mayadeen.

«Страны, развязавшие войну и участвующие в ней, не достигли своих целей», — сказал он.

По его словам, «эта война определит судьбу региона». Гударзи подчеркнул, что «США нарушают соглашения и не заслуживает доверия».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

На прошлой неделе сообщалось, что иранская противовоздушная оборона смогла поразить американский F-35 — малозаметный истребитель-бомбардировщик, который еле смог дотянуть до базы. Исламской Республике удалось это, несмотря на то, что США имеют тотальное господство в воздухе и уничтожили бесчисленное множество иранских зенитных ракет. О том, что значит иранский успех и почему «стелс» не значит «невидимый», — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран ударил по авиабазе в Иордании, где размещены войска США.