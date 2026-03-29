В космосе обнаружены инопланетные «космические метеостанции»

AJL: предложен новый способ изучать «космическую погоду» у других звезд
Международная группа астрономов предложила новый способ изучать «космическую погоду» у других звезд — фактор, который может напрямую влиять на обитаемость планет. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters (AJL).

Речь идет о звездах типа красные карлики — самых распространенных светилах во Вселенной. Они меньше и холоднее Солнца, но часто имеют каменистые планеты, сравнимые по размеру с Землей. Однако такие системы считаются неблагоприятными для жизни: планеты могут подвергаться мощным вспышкам и потокам заряженных частиц.

Как объяснил астроном Люк Боума из Института Карнеги, влияние звезд на планеты определяется не только излучением, но и потоками частиц — звездным ветром и магнитными бурями. Именно эти процессы сложнее всего изучать на расстоянии.

Ученые нашли неожиданное решение: использовать сами звезды как «датчики». Они сосредоточились на редком типе молодых красных карликов, которые быстро вращаются и демонстрируют периодические падения яркости. Долгое время считалось, что это связано с пятнами на поверхности, однако новое исследование показало другую причину.

Анализ так называемых «спектроскопических фильмов» выявил, что вокруг звезд формируются облака плазмы, захваченные магнитным полем. Эти облака образуют структуру в виде тора — своеобразного «плазменного кольца» вокруг звезды. Именно эти структуры и стали ключом к открытию.

«Теперь эти колебания яркости — не загадка, а инструмент. Плазменный тор показывает, где находится вещество, как оно движется и как на него влияет магнитное поле звезды», — отметил Боума.

По оценкам исследователей, такие структуры могут встречаться примерно у 10% молодых красных карликов. Это означает, что астрономы получают новый способ изучать космическую погоду без прямых измерений.

Следующий шаг — понять происхождение плазмы: формируется ли она за счет самой звезды или поступает извне. Это поможет оценить, насколько агрессивна среда вокруг таких светил.

Ранее впервые была разгадана тайна магнитного поля на Луне.

 
Когда 5G придет в каждый российский город и почему у вас его еще нет: план Минцифры и суровая реальность
