Тегеран остался без электричества после атаки США

Тегеран и ряд соседних областей на севере Ирана остались без электричества после атаки США и Израиля. Об этом заявили в Минэнерго республики, передает агентство Nour News.

«В некоторых районах города Тегеран, а также провинции Альборз было отключено электричество. Специалисты министерства энергетики пытаются решить эту проблему», — говорится в заявлении.

Причиной отключения электричества стало попадание осколков от разорвавшегося снаряда в высоковольтную опору в провинции Альборз.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

На прошлой неделе сообщалось, что иранская противовоздушная оборона смогла поразить американский F-35 — малозаметный истребитель-бомбардировщик, который еле смог дотянуть до базы. Исламской Республике удалось это, несмотря на то, что США имеют тотальное господство в воздухе и уничтожили бесчисленное множество иранских зенитных ракет. О том, что значит иранский успех и почему «стелс» не значит «невидимый», — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран ударил по авиабазе в Иордании, где размещены войска США.