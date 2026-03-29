Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Культура

Картины Ренуара, Сезанна и Матисса украли из музея в Италии

Shutterstock

Три картины Ренуара, Сезанна и Матисса, стоимостью в миллионы евро, украли из частного музея Magnani Rocca Foundation (Маньяни-Рокка) неподалеку от итальянской провинции Парма. Об этом сообщает газета La Repubblica.

Из галереи было украдено несколько произведений искусства, в том числе картина Пьера Огюста Ренуара «Рыбы» (Les Poissons), стоимостью около €3 млн. Преступники вырезали полотно из рамы в ночь на 23 марта, обойдя лазерную сигнализацию. В данный момент ведется расследование спецподразделением карабинеров.

Фонд Маньяни-Рокка — это одна из самых значимых частных художественных коллекций в Европе. Она расположена на «Вилле шедевров» (Villa dei Capolavori) в городке Мамиано-ди-Траверсетоло, примерно в 17 км от Пармы. Там находится частная коллекция коллекционера Луиджи Маньяни, которая считается одной из важнейших итальянских коллекций предметов искусства.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!