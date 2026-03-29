Кадыров назвал ситуацию с паводком в Чечне сложной, но контролируемой

Кадыров: в Чечне ситуация с паводком сложная, но контролируемая

В Чечне интенсивные осадки привели к подтоплениям, размыву дорог, повреждению жилых домов и объектов инфраструктуры в ряде районов. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

Он отметил, что в регионе обеспечено круглосуточное взаимодействие экстренных и коммунальных подразделений, проводится постоянный мониторинг обстановки.

«Сегодня осмотрел мост в городе Аргуне. Его основная конструкция получила критические повреждения, в связи с чем в настоящее время ведется демонтаж», — уточнил Кадыров.

По его словам, на этом месте возведут новый мост шириной в восемь полос.

Всего в Чечне повреждения получили 17 мостов, среди них два пешеходных. Жилые дома и придворовые территории в ряде населенных пунктов были подтоплены, зафиксированы размывы дорог и повреждения объектов инфраструктуры, линий газоснабжения и энергетики, рассказал глава республики.

«Сложная обстановка наблюдается и в Гудермесском районе. Из-за резкого подъема уровня воды была организована эвакуация жителей населенных пунктов Кундухово и Брагуны. Все меры приняты своевременно, с приоритетом обеспечения безопасности людей. В целом ситуация остается сложной, но контролируемой», — подчеркнул Кадыров.

В регионах Северного Кавказа продолжается борьба с масштабным наводнением, которое вышло за пределы Дагестана. В Чечне в результате стихии подтопило почти 2000 домов и повреждены 17 мостов, власти ввели режим ЧС. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами, а в Ингушетии фиксируются перебои со светом. В Махачкале подтопило три основных центра питания, обесточены 65 тысяч абонентов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Дагестане в результате непогоды без электричества остались более 60 тыс. жителей.