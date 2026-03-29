«Стива похитили и убили». В ЮАР нашли тело политолога, занимавшегося связями с Россией

В ЮАР похитили и убили южноафриканского политолога Стивена Груздя — руководителя программы африканского управления и дипломатии института SAIIA, который занимался в том числе темой связей Африки и России. Полиция Йоханнесбурга задержала пятерых подозреваемых, 30 марта они должны предстать перед судом. Что известно о ходе расследования и есть ли в деле политический мотив — в материале «Газеты.Ru».

В ЮАР похитили и убили южноафриканского политолога Стивена Груздя, который возглавлял программу по африканскому управлению и дипломатии Южноафриканского института международных отношений (SAIIA) и занимался темой связей Африки с Россией. О совершении преступления сообщила официальный представитель полиции Йоханнесбурга капитан Тинцвало Сибеко.

О пропаже Груздя, по данным полиции, стало известно еще в пятницу, 27 марта. Сибеко также сообщила, что по подозрению в причастности к преступлению задержаны пять человек . Их имена пока не раскрываются, а 30 марта все пятеро должны предстать перед судом, добавил «Царьград».

Сам институт SAIIA подтвердил гибель своего сотрудника.

«С глубокой скорбью сообщаем о безвременной кончине Стивена Груздя, руководителя программы по африканскому управлению и дипломатии SAIIA», — следует из заявления, опубликованного в соцсети X.

Причины похищения и убийства правоохранители пока не установили. Они продолжают расследовать уголовное дело.

Подробности похищения

Как сообщило издание News24, тревогу забила семья Стивена Груздя в пятницу. Капитан Сибеко рассказала, что в тот день он приехал на встречу в Корлетт-Гарденс, где, предположительно, и был похищен, а затем вывезен в общежитие George Goch в Джеппестауне.

Организация Community Active Protection, в свою очередь, сообщила, что поиски пропавшего начались в ночь на субботу.

«Семья жертвы сообщила CAP и CSO, что их муж и отец пропал. Группы немедленно мобилизовались и начали скоординированные и масштабные поиски», — следует из заявления CAP.

Там же уточнили, что выйти на подозреваемых удалось через автомобиль, который, предположительно, использовали при совершении преступления . По данным организации, машину перехватили около 04:00 в Джеппестауне при участии SAPS и департамента городской полиции Йоханнесбурга.

После этого, как следует из заявления, всех подозреваемых задержали на месте. Затем один из них во время допроса указал, где находится тело Груздя .

Последний разговор

В SA Jewish Report, где Стивен Груздь был международным аналитиком и постоянным автором, его гибель назвали ударом для всей редакции.

Как написало издание, в пятницу утром Груздь обсуждал с коллегами новый материал для выпуска на Песах иудейский весенний праздник в память об исходе из Египта и строил планы на следующие тексты. Никто тогда не знал, что это будет их последний разговор.

Автор статьи отметил, что переписывался с Груздем о статье, которая сначала должна была выйти на первой полосе, но в итоге уступила место другой новости.

В издании подчеркнули, что работа в SA Jewish Report не была для Груздя основной, однако именно с этой редакцией он сотрудничал дольше всего — 14 лет и семь месяцев. Там его назвали не просто автором, а важной частью команды, человеком, который приносил в тексты глубокие знания о международной политике, Африке и еврейской жизни.

О том, что случилось, редакция узнала уже на следующее утро.

«В 07:15 в субботу утром я получил тот самый звонок, который никто не хочет получить. Стива похитили и убили — его тело нашли в Джеппе», — добавил автор текста.

По его словам, редакция до сих пор не может оправиться от случившегося. Коллеги Груздя добавили, что он был предан семье, серьезно относился к своей работе и даже в тяжелые для редакции времена отказывался от гонораров, потому что верил в издание и его миссию.

«Ограбление и попытка вымогательства»

Telegram-канал «Россия в глобальной политике» предположил, что в убийстве Стивена Груздя, по предварительным оценкам, не просматривается политический мотив . Авторы канала связали случившееся с криминальной обстановкой в ЮАР.

«Судя по всему, никакой политики — ограбление и попытка вымогательства. Проблема известная в этой стране», — подчеркнули авторы публикации.

Они отметили, что Груздь «запомнился как очень корректный, знающий и доброжелательный человек». В прошлом году он занимался организацией африканской конференции Валдайского клуба в Претории.

С теплыми словами о погибшем выступил и посол России в Претории Роман Амбаров. Как отметило агентство «Регнум», дипломат подчеркнул: «Стивен Груздь был не только блестящим аналитиком, глубоко понимающим потенциал дружественных связей между Россией и ЮАР, но и человеком, отличавшимся неизменной доброжелательностью и высоким профессионализмом».