Против чиновника, назвавшего людей «кучей дерьма» возбудили дело

Против красноярского чиновника Андрея Агафонова, который назвал жителей края «кучей дерьма», возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает портал «Тайга.инфо».

В августе этого года советник вице-губернатора Красноярского края Андрей Агафонов резко высказался о жителях региона. Ему не понравились их претензии в соцсетях к фигуристу Алексею Ягудину из-за того, что тот не заметил в городе смога от природных пожаров. «Я почитал комменты в Инстаграме Ягудину, и стало немного стыдно, что я тоже из Красноярска. Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма?», — написал тогда чиновник.

Теперь прокуратура Октябрьского района возбудила в отношении Агафонова административное дело по ч.2 ст. 5.61 КоАП (оскорбление) и направила запросы для лингвистической экспертизы его высказывания.

Ранее «Газета.Ru» писала, как глава Коми Владимир Уйба с использованием ненормативной лексики предлагал выяснить отношения местному депутату КПРФ Олегу Михайлову.