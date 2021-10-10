Протестующие жгли файеры и дымовые шашки у резиденции Зеленского

Акция возле государственной резиденции президента Украины Владимира Зеленского завершилась. Об этом сообщает «Страна.ua».
По информации издания, мероприятие организовали сторонники бывшего главы государства и лидера «Европейской Солидарности» Петра Порошенко.
Участники акции жгли файеры, дымовые шашки. Они также скандировали «Зелю — Геть!»
В конце акции граждане спели национальный гимн и разошлись.
Ранее в воскресенье в Киеве прошел автопробег, в котором приняли участие недовольные политикой действующей власти. Машины проехали колонной по Киеву к резиденции Зеленского.