В Роспотребнадзоре рассказали, что поможет восстановить память после COVID-19

Врачи Роспотребнадзора рассказали, что проблемы с памятью часто встречаются у перенесших COVID-19, они могут сохраняться до полугода, но полностью восстановиться возможно, помогут витамины, разгадывание кроссвордов, запоминание стихов и решение математических задач. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам заместителя директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктора медицинских наук Татьяны Руженцовой, пациенты часто жалуются на нарушения памяти после перенесенной коронавирусной инфекции. Врачи также отмечают снижение способности анализировать информацию, делать выводы и формулировать фразы.

Руженцова утверждает, что вакцинация снижает степень тяжести течения заболевания и снижает влияния всех его проявлений.

«Чаще восстановительный период занимает 1,5-2 месяца после выздоровления. Однако у некоторых пациентов снижение памяти сохраняется до полугода и дольше», — рассказала младший научный сотрудник клинического отдела ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, врач-терапевт Дарья Хавкина.

Для этого применяются различные препараты и тренировки. Например, разгадывание кроссвордов, запоминание стихов и решение математических задач.

По словам Хавкиной, вероятно, пациентам с такими проблемами будут назначены витаминные комплексы - на нервную систему наиболее выраженное влияние оказывают витамины группы В.

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