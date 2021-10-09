«Коммерсантъ»: мошенники начали устраивать жертвам аудиоспектакли из нескольких звонков

Аналитик международной компании по разработчике антивирусных решений ESET Станислав Жураковский сообщил о новой схеме телефонных мошенников. Об этом он рассказал изданию «Коммерсантъ».

По словам аналитика, мошенники теперь устраивают аудиоспектакль с чередой последовательных звонков. Сначала жертве звонит «помощник следователя», который говорит, что она — свидетель или пострадавший в крупном деле, связанным с мошенничеством с банковскими счетами. После этого звонят из финансовой организации и ЦБ, где подтверждают информацию и предлагают защитить жертву, взяв у нее данные банковской карты, чтобы занести в специальный реестр.

Если жертва называет свои данные, то у нее с карты списывают средства. Жураковский добавил, что мошенники запрещают жертве звонить в банк под предлогом проведения спецоперации по поиску преступников.

В Банке России подтвердили, что знают о новой схеме, она используется несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что в России разработают сервис для поиска киберпреступников.