Число жертв в обрушении дома в Батуми достигло четырех человек, один из них — подросток, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, из-под завалов смогли достать еще двух человек — их доставили в больницу, одно из них также отправили в реанимацию.

Из-за сложных условий, на месте происшествия не работает спасательная техника, все работы проводятся вручную бригадой спасателей численностью до 300 человек.

Ранее в Батуми из-под завалов подняли тело погибшей женщины.

До этого стало известно, что под завалами здания в Батуми оказались до 15 человек.

Спасатели смогли вытащить из-под завалов маленького ребенка, который находился в машине, припаркованной рядом с домом. Медицинская бригада доставила его в клинику.