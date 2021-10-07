В Татарстане ужесточили ограничительные меры из-за коронавируса

Правительство Татарстана с 11 октября ужесточает ограничительные меры из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление властей.

Теперь при посещении ресторанов и торговых центров жителям региона потребуется QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание. Мера будет распространяться также на спортивные центры, плавательные бассейны, фитнес-центры, аквапарки, вход и нахождение и объекты розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала, доступной для посетителей, сверх 400 кв. метров.

Дополнительные ограничения ввели и для невакцинированных людей старше 65 лет. Если они не болели коронавирусом в течение последних шести месяцев, им необходимо будет перейти на обязательную изоляцию. Работодатели должны будут перевести таких работников на дистанционный формат работы.

В то же время театры, кинотеатры, концертные залы и цирки должны будут работать при заполняемости в 50% и не более 500 человек. Меры будет касаться и спортивных и физкультурных, зрелищно-развлекательных, культурных мероприятий. До 70% заполняемость можно будет увеличить при соблюдении условий условий, в том числе вакцинации всех сотрудников.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко исключила введение ограничительных мер на федеральном уровне в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также возможность введения принудительной вакцинации в России. По ее словам, добиться снижения уровня заболеваемости COVID-19 можно только через добровольное решение населения привиться от коронавируса.