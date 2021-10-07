Вирусолог Аграновский сообщил, станет ли «дельта» последним штаммом коронавируса

Станет ли «дельта» последним в популяции штаммов коронавируса, разъяснил вирусолог Алексей Аграновский «Газете.Ru».

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ считает, что позже новый и на данный момент самый активный штамм ослабнет и будет провоцировать лишь сезонное заболевание.

«Он вытеснил все прочие вариации и занял площадку. Вполне вероятно, что он больше не пустит другие штаммы, которые будут возникать, и они не займут свое заметное место в популяции», — уточнил Аграновский.

По его словам, другого штамма, способного вытеснить ныне наиболее распространенный в процессе мутаций, миру опасаться не стоит: за счет высокой заразности «дельта» поспособствовала наращиванию популяционного иммунитета наравне с вакцинацией.

За полтора года помимо него активно распространялись бразильский, южноафриканский, британский штамм, отличные от исходного нулевого штамма, вызвавшего COVID-19. В результате мутаций появился «дельта», который в популяции штаммов SARS-CoV-2 оказался самым приспособленным и заразным.

Сегодня власти Крыма сообщили, что введут новые ограничения из-за коронавируса.