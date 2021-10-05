В Кремле рассказали, как Путин может провести свой день рождения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин может провести свой день рождения. Об этом представитель Кремля заявил во время ежедневного брифинга с журналистами.

Российский лидер отмечает день рождения 7 октября. По словам Пескова, у главы государства есть рабочие планы.

«Он часто проводит рабочие мероприятия. Никто не сомневается, что вечером он с родными и близкими обязательно отметит», — поделился Песков примерным режимом работы президента в праздничный день.

Также у Пескова уточнили, не повлияет ли на день рождения недавняя самоизоляция Владимира Путина.

«Сейчас нет самоизоляции», — подчеркнул представитель президента.

Владимиру Путину исполнится 69 лет, он родился в 1952 году в Ленинграде (сейчас — Санкт-Петербург).

Ранее Путин заявил, что в его окружении коронавирусом заразились порядка 30 человек. Глава государства ушел на карантин из-за того, что в его ближайшем окружении было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом. Однако у самого Путина признаков заражения обнаружено не было.