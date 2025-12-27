Размер шрифта
Российский боксер восхитился украинским чемпионом Усиком: возраст ему не мешает

Боксер Трояновский назвал Александра Усика заслуженным чемпионом мира
Известный боксер, бывший чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) Эдуард Трояновский заявил в интервью «Газете.Ru», что украинский чемпион Александр Усик спокойно сможет реализовать свой план боксировать до 41 года.

«Я считаю, что Усик способен поддерживать свою лучшую форму до 41, потому что он высококлассный спортсмен. Я, конечно, не знаю, как у него сейчас со здоровьем, но, судя по боям, у него все в порядке. Он себя зарекомендовал как суперчемпион, и он покажет себя дальше. Отметка в 38 лет на данный момент ему не мешает», — сказал Трояновский.

Известный боксер также рассказал, почему Усик до сих пор остается непобежденным в тяжелом весе.

«Он очень опытный, сильный и действительно заслуженный чемпион мира. Как долго он сможет продержаться в этом статусе, мы не знаем, но на данный момент он один из сильнейших боксеров», — отметил Трояновский.

Ранее боксер высмеял мечты Милохина: «Это влажные фантазии».

