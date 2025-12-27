Опубликовано видео подъема провалившегося под лед автомобиля в Якутии

На видео попал момент подъема провалившегося под лед реки Лены минивэна в Якутии

На видео попала работа спасателей МЧС России и службы спасения Якутии по подъему затонувшего минивэна из реки Лены. Кадры опубликовал Telegram-канал МЧС республики Саха.

Судя по видео, водолазы привязали трос за элементы подвески утонувшей машины. Кроме того, под автомобиль подложили длинные доски, чтобы было удобнее вытащить его на лед.

У поднятого со дна реки праврульного минивэна была открыта водительская дверь и отломана часть переднего бампера.

Инцидент произошел на реке Лене. Водитель повез пассажиров на несанкционированную переправу, где машина провалилась под лед.

В машине находилось 7 человек. Пятеро выбрались самостоятельно. Один взрослый мужчина и 11-летняя девочка не выжили.

До этого в Приморском крае в районе села Кипарисово водитель на квадроцикле провалился под лед. На кадрах видно, как при помощи троса двое мужчин вытаскивают пострадавшего из холодной воды. Приморцы вытягивают водителя на снег, после чего пострадавший поднимается и что-то говорит своим спасателям.

Кроме того, в селе Кетово Курганской области автомобиль с людьми провалился под лед. Три пассажира самостоятельно выбрались из воды и сообщили о происшествии в экстренные службы.

Ранее стало известно о состоянии людей, провалившихся на авто под лед в Якутии.