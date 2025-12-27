В России рассказали о несогласных с Зеленским депутатах Рады

Некоторые депутаты Верховной рады в начале 2022 года не соглашались с позицией президента Украины Владимира Зеленского, однако опасались публично выражать свои мнения из-за угрозы расправы. Об этом в интервью ТАСС заявил член Бюро высшего совета «Единой России», член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

Он рассказал, что в рамках работы Межпарламентского союза он неоднократно сталкивался с представителями украинского парламента. По словам Климова, были моменты, когда некоторые депутаты Рады подходили к нему и говорили, что они не думают так же, как Зеленский, но вряд ли скажут об этом публично, поскольку их могут ликвидировать.

Политик отметил, что подобные обращения носили неофициальный и краткий характер, а сами представители Украины делали все возможное, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. По словам Климова, это люди, которые за свою политическую карьеру поменяли и партии, и лозунги, поэтому они понимают, к чему все идет на Украине.

Ранее в Крыму посчитали вбросом проект Зеленского по Украине.