Новости. Общество

Кличко сообщил о масштабных перебоях с теплом и светом в Киеве

Кличко: в Киеве после ночной атаки без отопления остались свыше 2,6 тыс. домов
Valentyn Ogirenko/Reuters

После ночной атаки на Киев без отопления остались более 2 600 жилых домов. Об этом сообщил мэр столицы Владимир Кличко.

Он также уточнил, что без электричества остаются 187 детских садов, 138 школ и 22 учреждения социальной сферы.

Кличко утром 27 декабря писал, что на левом берегу Киева понизилось давление подачи воды из-за повреждений в системе энергоснабжения.

В ночь на 27 декабря в Киеве и области объявлялась воздушная тревога, местные СМИ сообщали о нескольких сериях взрывов и возможных повреждениях ТЭС и ТЭЦ. Вследствие этого были введены аварийные отключения света, а мэр отметил, что отопление отсутствует почти в трети районов столицы.

Этой же ночью в городе произошли несколько взрывов, при этом, по данным СМИ, могла быть повреждена теплоэлектроцентраль №5. Кличко сообщал о работе систем противовоздушной обороны во время инцидента.

Ранее российские силы нанесли ракетный удар по энергообъектам в Киеве.

