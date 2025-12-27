Размер шрифта
Кличко сообщил о проблемах с водоснабжением на левом берегу Киева

Кличко: на левом берегу Киева снижена подача воды
Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

На левом берегу Киева снизилось давление подачи воды из-за повреждений в системе энергоснабжения города, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Ранее градоначальник также сообщал о пропаже электричества в части районов левого берега, включающего Дарницкий, Деснянский и Днепровский районы.

В ночь на субботу в Киеве и области объявлялась воздушная тревога. По данным украинских СМИ, поступали сообщения о нескольких сериях взрывов, возможных повреждениях ТЭС и ТЭЦ. Вследствие этого в городе ввели аварийные отключения света, а Кличко сообщил об отсутствии теплоснабжения почти в трети районов Киева.

В ночь на 27 декабря в Киеве произошли несколько взрывов. Мэр города Виталий Кличко заявил о работе систем противовоздушной обороны. Позднее издание «Страна.ua» написало, что в результате взрывов в украинской столице могли быть повреждены теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Местные жители рассказали о прилете по ТЭЦ-5, уточнялось в материале.

Ранее два польских аэропорта возобновили работу после взрывов на Украине. 

