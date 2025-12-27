Размер шрифта
Спасатели вытащили на берег затонувшую в Лене машину, в салоне нашли тело ребенка

В Якутии тело ребенка обнаружили в утонувшей в реке Лене машине
Телеграм-канал «Служба спасения Якутии»

Специалисты Службы спасения и МЧС достали из воды автомобиль, который затонул на реке Лене утром. Об этом сообщает Служба спасения региона.

На кадре с места заметно, что передняя часть транспортного средства серьезно пострадала. По данным организации, внутри нашли тело ребенка.

Инцидент произошел утром. По данным спасателей, водитель выехал на лед в несанкционированном месте, после чего корка под автомобилем треснула, машина ушла под воду.

В этот момент внутри находилось восемь человек, из них трое умерли. Еще пятеро смогли самостоятельно выбраться из салона и обратиться за помощью.

Медики диагностировали у них различные обморожения. При этом состояние только одного человека оценивается как средней степени тяжести, остальные – в тяжелом состоянии.

Всего к спасению привлекли 20 специалистов и семь единиц техники. Мэр города призвал водителей двигаться только по официальным переправам.

Ранее в Кузбассе школьники провалились под лед, их унесло течением.

