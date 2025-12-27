Размер шрифта
Чемпионка раскрыла, как фитнес-тренер победил олимпийских чемпионов на шоу «Титаны»

Велогонщица Хатунцева заявила, что была рада победе Бельского на шоу «Титаны»
Пресс-служба шоу «Титаны»

Бронзовый призер Олимпийских игр — 2020 в мэдисоне, призер чемпионатов Европы и многократная чемпионка России по велоспорту на треке, гонщица команды «Марафон-Тула» Гульназ Хатунцева рассказала в беседе с «Газетой.Ru», за счет чего фитнес-тренер Кирилл Бельский сумел сенсационно победить всех олимпийских чемпионов и чемпионов мира на экстремальном спортивном шоу «Титаны».

«После моего ухода с проекта у меня было несколько атлетов, за которых я болела и переживала, в том числе и Кирилл Бельский.

Искренне рада победе Кирилла: он достойно прошел все этапы, ни разу при этом не ходил на дополнительные испытания. Это очень сдержанный, скромный парень.

Да, он не профессиональный спортсмен, но в спорте он всю жизнь и многосторонне развит. Думаю, поэтому ему было проще, чем какому-нибудь профессионалу-спортсмену, который всю жизнь тренировал одни и те же группы мышц и делал определенные упражнения, которые нужны лишь в его виде спорта. Финал был достойным, волнительным и честным», — сказала Хатунцева.

Также чемпионка отметила, что благодаря участию в «Титанах» ей удалось познакомиться со множеством выдающихся атлетов из других видов спорта.

«В финале были ребята из других сезонов. Мне удалось с ними пообщаться, поделиться впечатлениями. Счастлива познакомиться с таким количеством людей, профессионалов своего дела — разносторонних, интересных. В итоге у меня появилась большая титаническая семья», — поделилась Хатунцева.

Ранее чемпионка России отправилась на экстремальное шоу спустя четыре месяца после родов.

