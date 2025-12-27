Российские силы противовоздушной обороны за сутки ликвидировали 78 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

27 декабря сообщалось, что подразделения группировки российских войск «Запад» за минувшие сутки поразили 46 пунктов управления дронами Вооруженных сил Украины и один терминал спутниковой связи Starlink. Как уточнили в пресс-центре группировки, российские бойцы улучшили положение по переднему краю и уничтожили до 220 украинских солдат. Также формирования ВСУ потеряли танк Т-72, боевую бронированную машину «Казак», шесть минометов, артиллерийское орудие Д-30, восемь наземных робототехнических комплексов и 16 автомобилей.

Так, подразделения Вооруженных сил РФ нанесли поражение личному составу и технике шести бригад украинских войск в районе семи населенных пунктов. Среди них — Новосергеевка, Глушковка, Дробышево, Подолов, Благодатовка, Купянск-Узловой и Богуславки.

Ранее массовое уничтожение пехоты ВСУ в Харьковской области попало на видео.