Военблогеры усомнились в смерти главаря РДК Капустина

Несмотря на заявление «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) о ликвидации главаря организации Дениса Капустина, выводы о его гибели пока являются преждевременными. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

По мнению авторов российского паблика, Капустин может быть жив, а его смерть является инсценировкой. Они подчеркивают, что пока нет официального подтверждения гибели главаря РДК, любые предположения остаются на уровне слухов. При этом авторы «Военной хроники» отмечают, что даже в случае гибели Капустина, это вряд ли скажется на ходе боевых действий в зоне спецопераций.

О смерти Капустина ранее сообщили в РДК. Предварительно, боевик погиб в Запорожской области после прилета дрона.

РДК создан в 2022 году россиянином Денисом Капустиным, который сам себя предпочитает называть Денис Никитин и White Rex. В РДК заявляют, что ведут борьбу «против преступной кремлевской власти» и считают целью «свержение правящего в Российской Федерации режима». В ноябре 2023 года Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил Капустина к пожизненному сроку. Он обвинен в госизмене, покушении на теракт, обучении террористической деятельности, создании террористического сообщества и приобретении взрывчатки. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили об обострении конфликта между РДК и ВСУ.