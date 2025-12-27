Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Военблогеры усомнились в смерти главаря РДК Капустина

Военная хроника: рано делать выводы о ликвидации главаря РДК Капустина
Денис Капустин
Thomas Peter/Reuters

Несмотря на заявление «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) о ликвидации главаря организации Дениса Капустина, выводы о его гибели пока являются преждевременными. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

По мнению авторов российского паблика, Капустин может быть жив, а его смерть является инсценировкой. Они подчеркивают, что пока нет официального подтверждения гибели главаря РДК, любые предположения остаются на уровне слухов. При этом авторы «Военной хроники» отмечают, что даже в случае гибели Капустина, это вряд ли скажется на ходе боевых действий в зоне спецопераций.

О смерти Капустина ранее сообщили в РДК. Предварительно, боевик погиб в Запорожской области после прилета дрона.

РДК создан в 2022 году россиянином Денисом Капустиным, который сам себя предпочитает называть Денис Никитин и White Rex. В РДК заявляют, что ведут борьбу «против преступной кремлевской власти» и считают целью «свержение правящего в Российской Федерации режима». В ноябре 2023 года Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил Капустина к пожизненному сроку. Он обвинен в госизмене, покушении на теракт, обучении террористической деятельности, создании террористического сообщества и приобретении взрывчатки. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили об обострении конфликта между РДК и ВСУ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27514849_rnd_1",
    "video_id": "record::762335bc-376c-4934-ba79-fc9c38b2c162"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+