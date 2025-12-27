Размер шрифта
Часть жителей Владивостока осталась без света и отопления

Авария на сетях оставила без света и тепла более 12 тысяч жителей Владивостока
Частичное отключение света и отопления произошло во Владивостоке в связи с аварией на электросетях. Об этом сообщила прокуратура Приморского края в Telegram-канале.

По данным надзорного ведомства, авария на сетях произошла 26 декабря. В результате без электричества и теплоснабжения остались более 12 тыс. жителей.

«Отключения коснулись более 30 многоквартирных домов на улицах Горийская, Громова, Каплунова, Нейбута», — уточняется в заявлении.

На этом фоне прокуратура организовала проверку, по итогам которой будет принят необходимый комплекс мер реагирования. В том числе специалисты привлекут к административной ответственности виновных должностных лиц и проследят за тем, чтобы был произведен перерасчет платы за коммунальные услуги.

«Организована работа пунктов временного пребывания и обогрева. Они размещены в школах №14 и №77», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что восстановительные работы уже начаты. Их проведение поставлено на контроль прокуратуры.

26 декабря несколько населенных пунктов в Запорожской области оказались обесточены. Как рассказал губернатор региона Евгений Балицкий, без света остались села Степановка Вторая, Бабановка, Строгановка, Богдановка, Дмитриевка, Владимировка и Ботиево. В поселке городского типа Приазовское произошло частичное отключение электричества.

Ранее более 10 тыс. человек в Кемеровской области остались без света.

