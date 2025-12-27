В Госдуме готовят к обсуждению проект о защите россиян от кибермошенников

Госдума в приоритетном порядке в начале весенней сессии рассмотрит законопроект об усилении защиты граждан от мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Об этом сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания РФ.

«Внесенную инициативу рассмотрим в начале сессии в приоритетном порядке», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект предполагает введение мер противодействия лицам, которые помогают мошенникам выводить похищенные денежные средства. Также для банков могут ввести обязанность применять средства защиты своих мобильных приложений и сайтов от вредоносных кодов и выявлять случаи воздействия такого кода на программное обеспечение.

Кроме того, законопроектом предлагается ограничить количество банковских карт, которые сможет оформить на себя гражданин, ввести обязательную маркировку международных звонков и др.

Законопроект внесен в профильный Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Накануне правительство внесло в Госдуму второй пакет комплексных мер по борьбе с мошенничеством, который включает, в частности, запрет на международные входящие звонки без согласия абонента, внесудебную блокировку фишинговых сайтов и порталов, распространяющих вредоносное ПО или содержащих информацию о продаже несертифицированных средств связи, а также восстановление доступа в «Госуслугам» только доверенными способами, к примеру, при помощи биометрии.

Ранее в МВД предупредили россиян о мошенниках из «военкомата».