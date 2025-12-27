Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

В Госдуме готовят к обсуждению проект о защите россиян от кибермошенников

Госдума весной рассмотрит проект о противодействии кибермошенникам
Владимир Федоренко/РИА Новости

Госдума в приоритетном порядке в начале весенней сессии рассмотрит законопроект об усилении защиты граждан от мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Об этом сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания РФ.

«Внесенную инициативу рассмотрим в начале сессии в приоритетном порядке», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект предполагает введение мер противодействия лицам, которые помогают мошенникам выводить похищенные денежные средства. Также для банков могут ввести обязанность применять средства защиты своих мобильных приложений и сайтов от вредоносных кодов и выявлять случаи воздействия такого кода на программное обеспечение.

Кроме того, законопроектом предлагается ограничить количество банковских карт, которые сможет оформить на себя гражданин, ввести обязательную маркировку международных звонков и др.

Законопроект внесен в профильный Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Накануне правительство внесло в Госдуму второй пакет комплексных мер по борьбе с мошенничеством, который включает, в частности, запрет на международные входящие звонки без согласия абонента, внесудебную блокировку фишинговых сайтов и порталов, распространяющих вредоносное ПО или содержащих информацию о продаже несертифицированных средств связи, а также восстановление доступа в «Госуслугам» только доверенными способами, к примеру, при помощи биометрии.

Ранее в МВД предупредили россиян о мошенниках из «военкомата».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27514447_rnd_4",
    "video_id": "record::8d598d02-0420-4f97-9bc6-9d069d3ebf27"
}
 
Теперь вы знаете
Трем из четырех — отказ. Как получить реструктуризацию кредита в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+