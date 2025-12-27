ВС РФ ударили «Кинжалами» по энергообъектам Украины

В Минобороны подтвердили ночные удары по объектам энергоинфраструктуры Украины

В министерстве обороны России подтвердили ночные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах Вооруженных сил страны, и предприятиям военно-промышленного комплекса. Соответствующий пост опубликовала пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что удары были нанесены «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России».

В ходе операции Вооруженные силы России использовали гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что все цели удара были достигнуты, они поражены.

До этого Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщал, что ВС РФ нанесли мощный ракетный удар по энергообъектам в Киеве. По данным журналистов, баллистические ракеты поразили цели. После ударов в разных районах города наблюдались перебои с электричеством. Серию вспышек в небе над украинской столицей также сняли на видео.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах и призвал жителей оставаться в укрытиях. Утром на фоне воздушной тревоги в городе вновь прозвучали новые взрывы.

