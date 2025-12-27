Размер шрифта
В США раскрыли планы Зеленского на встречу с Трампом

WSJ: Зеленский на встрече с Трампом хочет устранить разногласия по мирному плану
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в США, 17 октября 2025 года
Nathan Howard/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский на предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом намерен урегулировать проблемные вопросы по проекту соглашения из 20 пунктов о мире с Россией. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В материале отмечается, что Зеленский настаивал на личной встрече с Трампом для устранения разногласий вокруг мирного плана. Позже он заявил, что намерен координировать свои действия с европейскими союзниками.

Как пишет WSJ, главными вопросами остаются та часть Донбасса, которая в данный момент находится под контролем Украины, Запорожская АЭС и гарантии безопасности.

«Одна из ключевых целей для Украины и ее европейских союзников – убедить Трампа в том, что реальным препятствием для мира является президент России Владимир Путин, а не Зеленский», — говорится в тексте.

До этого политолог Андрей Кортунов заявлял, что Владимир Зеленский намерен отправиться на переговоры в США, чтобы заручиться поддержкой американского лидера Дональда Трампа. По его предположению, Зеленский намерен «закрепить те сдвиги, которые наметились в позиции США при переходе от изначального плана из 28 пунктов к плану из 20 пунктов». В Киеве считают, что позиция Белого дома «эволюционирует» в выгодном для Украины направлении, и это надо закреплять на встрече.

Ранее в Совфеде заявили, что не все в США хотят сотрудничать с Россией.

