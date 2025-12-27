Российским учителям объяснили, как общаться с агрессивными детьми

Минпросвещения направило в российские регионы инструкцию по предотвращению агрессивного поведения школьников. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что один из разделов документа подробно описывает порядок действий учителя в случае физической угрозы. Помимо этого, в инструкции подробно описано, как необходимо вести себя педагогу для урегулирования возникших конфликтов и как создать безопасную обстановку для учеников, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.

Как отметили в пресс-службе, документ был утвержден ранее на заседании Совета Минпросвещения России по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников.

До этого учителя не поддержали идею депутатов Госдумы переводить учеников в спецшколы за травлю одноклассников. По мнению члена Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрия Казакова, подобная практика не поможет в борьбе с буллингом в образовательных учреждениях. Для системного решения проблемы необходимо нанимать в школы больше социальных педагогов и психологов, а также организовать работу конфликтных комиссий и служб медиации.

Ранее школьник с умственной отсталостью избил педагога на перемене в российской школе.