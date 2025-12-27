ВС России нанесли ракетный удар по энергообъектам в Киеве

В Киеве атаковали семь энергообъектов, после чего город остался без света

Вооруженные силы России нанесли мощный ракетный удар по энергообъектам в Киеве. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным журналистов, баллистические ракеты поразили цели. После ударов в разных районах города наблюдались перебои с электричеством.

Серия вспышек в небе над украинской столицей также сняли на видео. По предварительным данным местных СМИ, под удар попала ТЭЦ Киева.

Позднее стало известно, что российские войска атаковали семь энергообъектов в Киеве и области с помощью ракет «Кинжал» и «Калибр». В результате ударов над городом образовалось огненное грибовидное облако.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах и призвал жителей оставаться в укрытиях. Утром на фоне воздушной тревоги в городе вновь прозвучали новые взрывы.