В Сирии рассказали, почему Россия не помогла Башару Асаду

МИД: повстанцы в Сирии намеренно убедили РФ не вступаться за Асада

Сирийские повстанцы намеренно убедили Россию не вступаться за бывшего президента республики Башара Асада. Об этом глава МИД в переходном правительстве Сирии Асаад Хасан аш-Шибани рассказал журналу Al Majalla.

По его словам, к 2024 году сирийские повстанцы стояли перед стратегическим выбором. Иран больше не мог оказывать значимую поддержку Асада, его влияние ослабло, но Россия по-прежнему была активна.

«Мы разговаривали с очень высокопоставленным лицом. Я не буду называть его имени, но у меня было ощущение, будто я разговариваю напрямую с президентом Владимиром Путиным», — рассказал аш-Шибани, говоря о переговорах с российской стороной.

Он отметил, что РФ восприняла всерьез сообщение о том, что свержение Асада не означает уход российских военных из Сирии.

Отход российских военных из Дамаска спровоцировал крах людей Асада. Если русские уходили, то это означало, что они знали о том, что повстанцы скоро придут, рассказал дипломат.

Аш-Шибани также прокомментировал ситуацию вокруг российских баз в Хмеймиме и Тартусе. Он уточнил, что если присутствие этих двух баз отвечает интересам Сирии, то российские войска могут оставаться в стране, в нынешнем виде они не служат никакой цели, но их не планируют оставлять в качестве декораций.

8 декабря 2024 года командование «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, объявило, что правление Башара Асада «закончилось». Позже СМИ сообщили, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

В октябре МИД Сирии сообщил, что республика ведет с Россией переговоры о военных базах и судьбе Башара Асада.

Ранее NYT узнала о роскошной жизни Башара Асада в Москве.