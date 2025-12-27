Размер шрифта
Пошутивший над бойцом СВО стендап-комик снова предстанет перед судом

Комика Останина обвинили в оскорблении чувств верующих
Суды общей юрисдикции города Москвы

Стендап-комик Артемий Останин снова предстанет перед судом. Об этом сообщила в Telegram-канале прокуратура Москвы.

Мещанская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Останина. Его обвинили по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

По данным прокуратуры, в марте 2025-го Останин выступил в Москве с материалом, содержащим оскорбления чувств верующих. Подробности не уточняются. Юмориста также обвиняют в совершении действий, направленных на унижение достоинства получившего увечья человека с угрозой применения насилия. Против артиста завели уголовное дело.

17 марта 2024 года комика задержали в Белоруссии, а затем отправили в СИЗО за шутку про мужчину без ног. Изначально Останин должен был находиться под арестом до 15 мая. Его адвокат утверждал, что при задержании белорусские силовики сломали юмористу позвоночник и ребра. Кроме того, ему диагностировали пневмоторакс. Несмотря на состояние здоровья, в домашнем аресте суд мужчине отказал. Вину он не признает.

