Зеленский попросил США ответить на действия России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США и Европу ответить «действительно сильными шагами» на действия России. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Он утверждает, что Россия якобы не заинтересована в мире и на нее мало давят. По его словам, в ответ на удары ВС РФ по территории Украины нужно отвечать «действительно сильными шагами».

«Америка имеет эту возможность, Европа имеет эту возможность, многие из наших партнеров имеют эту возможность. Главное — воспользоваться», — написал Зеленский.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в МИД Украины обвинили Россию в намерении вернуть Советский Союз.