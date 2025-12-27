Размер шрифта
В ДНР назвали причину бегства ВСУ из штаба в Гуляйполе Запорожской области

Кимаковский назвал потери от ФАБов причиной бегства ВСУ из штаба в Гуляйполе
Reuters

Причиной бегства солдат 102-й отдельной бригады территориальной обороны Украины из штаба в Гуляйполе Запорожской области стали потери от ударов фугасных авиационных бомб (ФАБ).Об этом рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, ежедневно по Гуляйполю прилетает по несколько ФАБов различной мощности и каждый раз потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляют минимум шесть человек, а максимальное количество — почти 30. Только в начале декабря бригада за один раз потеряла несколько десятков человек.

Решение о бегстве украинских военнослужащих было принято ближе к середине декабря, уточнил Кимаковский.

26 декабря в Минобороны РФ сообщили, что артиллерийские расчеты российской группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты и элементы снабжения ВСУ в районе Гуляйполя.

В тот же день сообщалось, что ВСУ начали служебную проверку после сообщений об утрате командного пункта в Гуляйполе. Поводом стали видеозаписи с оставленными ноутбуками, телефонами и картами. В украинской армии заявляют, что по итогам проверки может быть открыто уголовное производство. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военблогер заявил о панике в ВСУ после видео из штаба Гуляйполя.

