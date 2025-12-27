В Якутии возбудили дело после того, как машина провалилась под лед

Следователи Якутии возбудили дело после того, как авто ушло под воду на Лене

В Якутии падение машины с людьми под лед закончилось возбуждением уголовного дела. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

В ведомстве уточнили, что автомобилем управлял 23-летний молодой человек.

«Лица, находившиеся в автомобиле, направлялись в село Чурапча, водитель оказывал частные услуги по междугородней перевозке пассажиров», – сообщается в публикации.

Всего в момент инцидента, предварительно, в салоне находилось семь человек. Все, кроме 11-летней девочки, смогли выбраться.

Также не выжил мужчина, который находился в 50 метрах от места провала, на берегу. Предполагается, что он замерз.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. На данный момент следователи проводят необходимые мероприятия.

Инцидент произошел на реке Лена. Водитель повез пассажиров на несанкционированную переправу, где машина провалилась под лед.

Изначально сообщалось о восьми пассажирах внутри. Из них четверо находятся в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней степени тяжести.

Ранее появились кадры с места, где спасатели вытащили на берег ушедшую под лед машину.