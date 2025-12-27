Кабмин продлил временный запрет на вывоз российского топлива

Кабмин продлил запрет на экспорт бензина и дизеля до конца февраля 2026 года

Правительство РФ продлило временный запрет на экспорт некоторых видов топлива до 28 февраля 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Одно постановление подразумевает продление ограничений на вывоз российского топлива за пределы России, он будет действовать для всех экспортеров, включая непосредственных производителей нефтепродуктов.

Другое постановление продляет запрет на экспорт дизеля, судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах, его не распространяют на непосредственных производителей.

Соответствующий запрет направлен на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, уточнили в кабмине.

До этого вице-премьер Александр Новак заявлял, что ситуация с бензином в стране является абсолютно контролируемой и российские предприятия продолжат экспортировать российское топливо, когда на внутреннем рынке предложение превысит спрос.

Правительство РФ установило полный запрет на экспорт российского топлива в августе.

