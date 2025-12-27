Губернатор Белгородской области сообщил о раненом жителе после атаки беспилотника

Гладков: в Волоконовском округе пострадал мирный житель после атаки беспилотника

В Волоконовском округе Белгородской области пострадал мирный житель после того, как над селом Коновалово беспилотник сбросил взрывное устройство. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По данным властей, мужчина получил слепые осколочные ранения лица, шеи и ноги, а также баротравму. Пострадавшего вывезли бойцы «БАРС-Белгород» и передали бригаде скорой помощи, которая доставляет его в Валуйскую ЦРБ, где оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Накануне Вячеслав Гладков сообщал, что четыре муниципалитета подверглись атакам украинских войск, пострадали две мирные жительницы.

По словам главы региона, в Шебекинском округе в селе Зимовное женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. Медики скорой помощи оказали необходимую помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар она отказалась.

Ранее украинский БПЛА атаковал Красноармейск в Донецкой народной республике, в результате чего мирная жительница получила ранения.