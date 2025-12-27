ВС РФ нанесли ночной массированный удар по Украине «Кинжалами» и дронами

ВС РФ нанесли массированный удар по украинским объектам энергетики и ВПК

Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины. Об этом проинформировала пресс-служба Минобороны РФ.

Удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», и беспилотниками «в ответ на террористические атаки Украины» по российским гражданским объектам.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в военном ведомстве.

Утром 27 декабря сообщалось, что российские Вооруженные силы нанесли удары по семи энергообъектам в Киеве, после чего город остался без света.

Накануне в Минобороны РФ также заявили, что в течение недели российские Вооруженные силы нанесли шесть групповых ударов по целям на Украине.

Ранее ВС РФ поразили цех украинской армии по изготовлению ракетного оружия в Харькове.