Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Мишустин назначил нового главу Роскадастра

Мишустин назначил Татьяну Громову главой Роскадастра
Артем Геодакян/ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главой Роскадастра Татьяну Громову. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

До своего назначения Громова семь лет руководила управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, а в 2018 году возглавила аналогичную структуру в Московской области. В 2020 году она стала советником главы Росреестра, в 2022-м ее назначили заместителем руководителя ведомства.

Уточняется, что полномочия предыдущего руководителя Роскадастра Владислава Жданова, который возглавлял структуру с 2022 года, были прекращены 10 ноября, а на пост временно исполняющего обязанности был назначен замглавы компании Константин Литвинцев.

Роскадастр был создан в 2021 году на базе учреждений Росреестра: «Ростехинвентаризации — Федерального БТИ», Федеральной кадастровой палаты и Федерального научно-технического центра геодезии и картографии. Организация занимается регистрацией прав на недвижимость и сделок с ним, а также ведением кадастрового учета.

Ранее Роскадастр нашел в России десятки городов-тезок.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27514507_rnd_1",
    "video_id": "record::be5a20ea-246d-45da-af36-af34559acc1c"
}
 
Теперь вы знаете
Трем из четырех — отказ. Как получить реструктуризацию кредита в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+