Мишустин назначил нового главу Роскадастра

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главой Роскадастра Татьяну Громову. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

До своего назначения Громова семь лет руководила управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю, а в 2018 году возглавила аналогичную структуру в Московской области. В 2020 году она стала советником главы Росреестра, в 2022-м ее назначили заместителем руководителя ведомства.

Уточняется, что полномочия предыдущего руководителя Роскадастра Владислава Жданова, который возглавлял структуру с 2022 года, были прекращены 10 ноября, а на пост временно исполняющего обязанности был назначен замглавы компании Константин Литвинцев.

Роскадастр был создан в 2021 году на базе учреждений Росреестра: «Ростехинвентаризации — Федерального БТИ», Федеральной кадастровой палаты и Федерального научно-технического центра геодезии и картографии. Организация занимается регистрацией прав на недвижимость и сделок с ним, а также ведением кадастрового учета.

