Украинские СМИ сообщают о гибели главаря РДК Капустина

В зоне спецоперации погиб главарь «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК) Денис Капустин, который воевал на стороне Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна. ua».

Уточняется, что Капустин погиб в Запорожской области после прилета дрона.

РДК создан в 2022 году россиянином Денисом Капустиным, который сам себя предпочитает называть Денис Никитин и White Rex. В РДК заявляют, что ведут борьбу «против преступной кремлевской власти» и считают целью «свержение правящего в Российской Федерации режима».

В 2023 году формирование брало на себя ответственность за вылазку на села Любечане и Сушаны Брянской области. В Любечанах диверсанты обстреляли автомобиль, убили местного жителя и ранили десятилетнего ребенка.

В ноябре 2023 года Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил Капустина к пожизненному сроку. Он обвинен в госизмене, покушении на теракт, обучении террористической деятельности, создании террористического сообщества и приобретении взрывчатки. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили об обострении конфликта между РДК и ВСУ.